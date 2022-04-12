Более 95 млн выплатили 12 предпринимателям Шымкента

Речь идет о предпринимателях, чьи бизнес объекты пострадали во время январских погромов.

Сумму ущерба и основания для получения компенсации устанавливала специально созданная комиссия городского акимата.

За несколько дней экономике Шымкента был нанесен многомилионный ущерб. В единый колл-центр в течение двух первых месяцев нового года с просьбой о содействии поступило свыше 500 обращений. Во время погромов наряду с городской инфраструктурой пострадали и многочисленные объекты предпринимателей. Были разграблены десятки магазинов и банкоматов, сожжена техника.

«Об оказании содействия в помощи к нам обратились владельцы 37 объектов в процессе подготовки материалов 7 предпринимателей отказались от выплаты ущерба от государства на сумму порядка 46 миллионов тенге. Предварительная сумма ущерба составляла порядка 275 миллионов тенге на 37 объектов», -сообщили в НПП «Атамекен» Шымкента.

В ходе беспорядков мародеры уничтожили 3 автобуса транспортной компании «Ти-БАС». Они были припаркованы возле здания городского акимата и сожжены погромщиками до тла. Узнав о возможности восстановить ущерб за счёт государственной казны, руководство товарищества сразу обратилось с заявкой.

Шухрат Перметов, главный инженер ТОО «Т-Бас»:

«Ущерб у нас по трём автобусам был нанесён. Бухгалтерия посчитала ущерб отдали подсчёты и эти деньги нам оплатили они всё снимали считали».

Вы остались довольны выплатой?

«Ну как любой человек сделал бы, мы согласились на предложенную сумму, любой согласится если ему обещают возместить ущерб«, — отвечает на вопрос журналиста Шухрат Перметов.

В Шымкенте одобрено 14 заявок на 101 миллион тенге. Выплаты начались в конце марта. Комиссия будет работать до конца этого года.

Данияр Худайбергенов