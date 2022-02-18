«Это тоже наше упущение», — председатель Нацпалаты Атамекен покинул пост

Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Об этом он заявил на IX внеочередном съезде НПП «Атамекен». Вместе с ним сложили свои полномочия зампред правления и еще несколько коллег.

«За восемь лет мы с вами прошли большой путь, итог которого — диалоговая площадка, это взаимоотношение бизнеса и власти. Не все, наверное, решили, честно признаю, не все удалось. Сейчас прозвучала критика закона. Я не снимаю ни с себя, ни с моих коллег, что это, наверное, тоже наше упущение и справедливая критика, с чем согласен», — заявил Аблай Мырзахметов.

К слову, Аблай Мырзахметов был председателем правления НПП «Атамекен» с сентября 2013 года.

«Я рад. Да, ее нужно дальше развивать, есть разлом между регионами, ассоциациями, надо ее решать. Учитывая все обстоятельства, как председатель правления, перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума, я и мои коллеги по правлению сегодня решили сложить полномочия«, — заявил Аблай Мырзахметов.