Жители дома на проспекте с новым громким названием оказались зажатыми в тиски. Масштабное строительство развернулось со всех сторон проспекта Назарбаева.

Здесь построят новый торговый центр. А с этой стороны — жилой комплекс. Слева вырыли глубокий котлован. Строители готовятся к возведению фундамента еще одного коммерческого объекта. В грандиозных планах застройщиков, нужной для местной ребятни площадки, нет. Вместо благоустроенного двора местным жителям дарят аттракцион на выживание.

Бибиайша Искакова, жительница 172 дома по проспекту Н.Назарбаева: «На этом месте дети играли, белье вешали. Теперь, говорят, будет гостиница. Детям нашим негде играть, ходят в соседний двор. Но там надо переходить дорогу. КамАЗы на стройку заезжают постоянно, опасно. Ждут, когда ребенка задавят что ли?»

Аманкуль Сатыбалдиева, жительница 172 дома по проспекту Н. Назарбаева также возмущена:»Куда только не писали. Нет результатов. У нас детей много. Нам нужна детская площадка».

Горожане жаловались в акимат, будучи жителями проспекта Астаны. И вот сегодня, с новым заявлением, теперь уже от имени шымкентцев, живущих на проспекте Нурсултана Назарбаева, активисты отправляются во фронт-офис.

Марат Тажибаев, заместитель акима Каратауского района: «Мы со своей стороны также отправили сопроводительное письмо. Ваше заявление рассматривают. Вам необходимо подождать. Есть сроки рассмотрения заявления граждан».

Осталось найти свободный участок земли. И тогда возле 172 дома районный акимат установит горки, качели-карусели. Посадит деревья. А пока, вместо благоустройства, жители проспекта Назарбаева вынуждены жить фактически на стройке. Дышать пылью и с опаской выходить на улицу.