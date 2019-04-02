В акимате Туркестанской области состоялось аппаратное совещание с участием главы региона Умирзака Шукеева, на котором обсудили вопросы развития города Туркестана.

На совещании с докладом выступил глава областного центра Алипбек Усербаев. По его словам, в соответствии с поручениями акима области были приняты соответствующие меры, проводится систематическая работа.

«В целях координации работы по строительству 10 скверов на территории города, увеличения количества общественных мест общего пользования запланировано открыть нескольких площадок. Кроме того, в областном центре намерены снести ограждения вдоль зданий и дорог, в результате чего увеличится территория города», — сказал А.Усербаев.

Наряду с этим, на совещании было отмечено, что ведется соответствующая работа по переносу рынков за пределы города. Для этих целей за пределами города предоставят земельный участок общей площадью 25 гектаров. Для подготовки проектно-сметной документации на строительство и подведение необходимой инфраструктуры выделят средства из местного бюджета.

Заслушав доклад, глава региона обозначил ряд проектов, которые должны быть реализованы в областном центре, а также указал на необходимость проводить систематическую работу, направленную на развитие города.

«В Туркестане необходимо построить и открыть больше мест для проведения досуга населения и медицинских учреждений. Поручаю построить 10 мини-футбольных полей и 10 теннисных кортов, возвести ледовый дворец, ипподром и культурный центр», — сказал аким области.

Вместе с тем, в ходе совещания с докладом о проводимой работе по снижению задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет выступил руководитель областного департамента государственных доходов Алибек Тлегенов.

По итогам совещания глава региона дал ряд конкретных поручений.

Пресс-служба акима Туркестанской области