В Шымкенте появится теннисный корт международного уровня. Новый объект возводится в парке Абая. Он входит в единый спортивный комплекс, представляющий из себя два теннисных корта с трибунами на 100 мест, общежитие и столовая на 50 человек.

После завершения на новом теннисном корте можно будет проводить состязания международного уровня. Строительство ведет компания «А.Р.Т.-Құрылыс». Сейчас ведутся строительно-монтажные работы. Планируется, что строительство будет завершено к концу 2017 года.

Сегодня с ходом строительства ознакомился глава Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Также он проинспектировал ход строительных работ второго этапа реконструкции городского зоопарка.

После его реализации в Зоологическом парке появятся 9 новых вольеров: для павлинов, варанов и черепах, для японских обезьян, для хищных птиц, гепардник и сурикатник. Кроме того, будет реконструирован террариум.

А также появится пункт наблюдения. Сейчас на территории зоопарка ведутся строительно-монтажные работы. Добавим, в этом году планируется сдать в эксплуатацию гепардник, в 2018 – остальные вольеры. Кроме того, сейчас разрабатывается ПСД на строительство зоны континента Азии и ряда павильонов – аквариума, вольеров для львов, тигров, медведей, других хищных животных и птиц.