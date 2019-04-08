В Туркестанской области полицейские наградили граждан за помощь в раскрытии преступлений.

Полицейские Жетысайского района поблагодарили трех местных жителей, оказавших активную помощь в задержании подозреваемого в грабеже и краже чужого имущества. Два преступления произошли на одной улице в г. Жетысай.

В полицию обратился житель города о том, что неизвестный мужчина отобрал у него сотовый телефон. Спустя время в дежурную часть поступило другое сообщение о краже кошелька из автомашины жителя г. Жетысай.

Для раскрытия преступлений в Жетысайском РОП создали следственно-оперативную группу из числа сотрудников полиции. Общественный помощник Жасулан Сабырханулы и местные жители Темирлан Карабай и Марат Кукбаев оказали содействие полицейским в установлении личности подозреваемого лица. Благодаря их бдительности и активной гражданской позиции, а также камерам видеонаблюдения, сотрудники Жетысайского РОП задержали подозреваемого. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

За активную гражданскую позицию, проявленную бдительность и участие в задержании преступника начальник Жетысайского РОП полковник полиции Е. Абдраманов в торжественной обстановке вручил благодарственные письма и ценные подарки жителям Жетысайского района. А также пожелал им здоровья и успехов в жизни.