В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В Туркестанской области ожидаются заморозки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Днем 23 апреля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами гроза, град и восточный ветер со скоростью 15−20 метров в секунду. Ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 2 градусов.

23—25 апреля в Кызылординской области местами ожидаются туман, днем 23 апреля и сутки 24—25 апреля усилится северо-восточный с переходом на юго-западный ветер местами до 15−20 метров в секунду.

24—25 апреля местами в регионе пройдет гроза, возможен град.

Кроме того, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и выпадением осадков на фоне оттепели в бассейнах рек Улкен Алматы и Киши Алматы в период 23-26 апреля сохранится опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.