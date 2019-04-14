В учреждении ИЧ-167/4 ДУИС при МВД по городу Шымкент отметили Наурыз.

Из жертвенного барашка приготовили плов, накрыли дастархан в юртах и даже установили и алтыбакан.

Сотрудники учреждения активно участвовали в праздничном мероприятии. Начальник ДУИС по городу Шымкент полковник юстиции А. Досмагамбетов поздравил всех с наступлением весны и праздником «Наурыз». Один из детей сотрудников, 7-летний Кудайберген Уалибек, прочитал стихи Абая Кунанбаева «Наука без гордости». Кроме того, прошли спортивные соревнования, как борьба, вольная борьба, казакша курес и другие.

Заместители начальника ДУИС по городу Шымкент подполковник юстиции Ш. Есенкельдиев, подполковник юстиции П.Исакпаев, и начальник учреждения ИЧ-167/4 А. Адилбекова поздравили пришедших на праздник гостей и сотрудников, а особенно заслуженно вышедших на пенсию сотрудников ДУИС Байбенова Баяна Пернебековича, Бейсенбаева Есенбая Ергалиулы с праздником «Наурыз» и достижением пенсионного возраста, подарив им ценные подарки на память.

Награды и благодарственные письма получили сотрудники, принявшие участие в конкурсах, организованных в честь празднования «Наурыз».