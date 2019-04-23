Опоили и изнасиловали. В социальных сетях распространяется видео с обращением молодого человека о том, что его изнасиловал коллега. Однако дело принимает совершенно другой оборот.

В социальных сетях распространилось видео с обращением молодого человека, где он рассказывает о том, что его изнасиловал коллега. По словам парня, на работе ему предложили выпить энергетический напиток, а что было после он уже не помнит. Об изнасиловании молодой человек узнал из видеозаписи с его участием, которую распространили в социальных сетях.

Об истории с изнасилованием парня стало известно после того, как пострадавший сам публично об этом рассказал. Молодой человек провел брифинг, где сообщил о том, КТО, ГДЕ и КОГДА надругался над ним.

Скандальное видеообращение выложил на странице в фейсбук правозащитник и общественный деятель Курмангазы Мусир. На кадрах выступают парень, чье имя мы по понятным причинам не называем, и его представители. Молодой человек уверяет — он стал жертвой изнасилования. В тот роковой вечер коллега парня предложил ему выпить энергетический напиток. Молодой человек уверяет: в него что-то подмешали. Ведь он просто не помнит, что было дальше.

«Я выпил напиток и отключился, что было дальше — не помню. В следующие дни мне было плохо и меня с отравлением забрали в больницу. Об изнасиловании я узнал из видео, которое увидел в социальных сетях. Это уже было после, я даже не проходил медицинское освидетельствование», — рассказывает парень.

В содеянном парень обвиняет своего коллегу. Ведь именно тот дал молодому человеку энергетик. Истец написал заявление в полицию и дело передали в суд. И несмотря на то, что на видео парень обвиняет другого молодого человека, главным обвиняемым оказался бывший чиновник и экс-директор госпредприятия Шымкента М. М.

Встретиться с ним у нас не получилось, мужчина под домашним арестом. Но в разговоре с нами он уверяет все обвинения в его адрес — клевета. По его словам, они основаны всего лишь на…. его голосе. На видеозаписи изнасилования, утверждает он, его лица нет, слышен только голос, который, по его словам, наложили на видео уже после. А звуки стонов, на которые опираются обвинители — это всего лишь запись момента, когда ему делали массаж.

М. М. обвиняемый (по телефону): «Я говорю, не иди вниз — туспеши, а это я говорю, когда мне делают массаж. Мне массаж только нужен на шейный позвонок, больше никуда не нужен. И когда вниз идут, я говорю туспеши — это всегда. Это подтвердит и жена моя, и Бауыржан, и Дидар может подтвердить. Потому что у меня шея болит и я прошу, чтобы мне массаж делали. И, конечно, во время массажа стоны есть. От удовольствия или еще чего. И вот мой голос взяли и приписали».

Шымкентские эксперты уверили обвиняемого — определить оригинальный ли звук на видео невозможно. Дело передано в суд.

По словам представителей суда, обвиняемый проходит по трем статьям: насильственные действия сексуального характера с мужеложством, нарушение неприкосновенности частной жизни и растрата государственного имущества, коррупция. В прошлом году М. М. обвинили во взяточничестве. Дело по трем статьям рассматривается в Аль-Фарабийском суде.

Анастасия Новикова