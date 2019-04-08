Врачи Шымкентской скорой реанимировали малыша, который утонул в ванне

В Шымкенте врачи скорый медицинской помощи выходили 11-месячного ребенка, который чуть не утонул в воде.

Инцидент произошел в одном из частных жилых домов города. Как стало известно, мама решила его искупать, но во время водных процедур малыш захлебнулся и едва не утонул. Женщина немедленно вызвала скорую помощь.

Специалисты скорой помощи, прибывшие на вызов, при осмотре выяснили, что у 11-месячного ребенка не ощущалось дыхание, а сердце уже не билось, врачи немедленно начали реанимационное мероприятие.

«31.03.2019г. в 15 часов 54 минут на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что утонул 11-месячный ребенок. Вызов был передан бригаде №8 в составе врача С. Сайдмуродова и фельдшера. При вызове бригады СМП мать заявила, что она обратилась к нам с жалобой на то, что ребенок не дышит. При осмотре ребенок был без сознания, не дышал, у него не ощущалось сердцебиение. Незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия. Через 3 минуты жизненные показатели ребенка улучшились».

В результате успешных реанимационных мероприятий ребенок выжил, восстановилось дыхание и забилось сердце. После реанимационной помощи служба скорой помощи доставила малыша в городскую детскую больницу. В больнице ему была оказана экстренная медицинская помощь, в течение шести дней он получал лечение и выписан домой вместе с матерью.