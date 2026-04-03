На реке Машат развернута масштабная поисковая операция

В селе Машат Сайрамского района Туркестанской области продолжаются поиски ребенка 2024 года рождения, упавшего в реку Машат.

По предварительной информации, 31 марта около 18:00 девочка, играя у воды, поскользнулась и упала в реку.

К поисково-спасательной операции привлечены сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области, оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, департамента полиции, прокуратуры, службы скорой медицинской помощи, представители местных исполнительных органов, а также родственники и жители села.

Всего в поисках задействовано около 250 человек, 14 единиц техники, два плавсредства, кинологический расчет МЧС, беспилотный летательный аппарат с тепловизионной камерой и спутниковая связь.

На данный момент обследовано дно реки на участке протяженностью 1 километр, пешим порядком проверено около 5 километров береговой линии.

С помощью дрона дополнительно осмотрен участок длиной около 1 километра.

Поисково-спасательные работы продолжаются.