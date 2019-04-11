Врачи Туркестанской области спасли 2-летнего ребенка, который едва ли утонул в септике.

В центральную районную больницу Жетысая поступил 2 — летний Бакытжан Сабыржан в тяжелом состоянии. Минуя приемный покой, ребенок был доставлен в реанимационное отделение, где врачи экстренно приступили к реанимации. У ребенка остановилось дыхание.

Врачи боролись несколько часов за жизнь ребенка и им удалось восстановить дыхание. Более 12 часов ребенок находился под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Полное медицинское обследование показало, что у ребенка «Внебольничная аспирационная пневмония. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает и он продолжает получать лечение в районной больнице города Жетысай Туркестанской области.