Выбросил племянника из окна: мужчине вынесли приговор в Шымкенте

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который выбросил своего племянника из окна.

Судом установлено, что мужчина находясь в состоянии невменяемости в кухонной комнате в квартире родной сестры, не стерпев плачь ребенка, разозлившись, выкинул его через окно кухонной комнаты с 3 этажа.

«В результате полученных тяжких телесных повреждений, потерпевший скончался на

месте преступления. Выводы суда подтверждается показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями, судебных экспертиз. Прокурор просил освободить Мирзаханова А. от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 3 статьи 99 УК, в состоянии невменяемости и назначить ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа и производство по делу прекратить»,- рассказал судья СМУС Шымкента, Абинур Карабаев.

Потерпевшие и сторона защиты согласились с позицией прокурора. В итоге суд освободил Мирзаханова от уголовной ответственности за совершение запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного частью 3 стати 99 УК, в состоянии невменяемости и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа и производство по делу.