Как рассказали жители дома, их разбудил страшный грохот. Позже выяснилось, это камни летели в окна, падали на машины.

Под утро в Алматы прорвало теплосеть, что привело к серьезным последствиям для жителей одного из домов. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте происшествия.

Инцидент произошел в районе пересечения улиц Толе би — Пушкина. В результате прорыва были выбиты стекла дома, пострадали четверо его жителей. Досталось и машинам, припаркованным рядом.

Как рассказали жители дома, их разбудил страшный грохот. Позже выяснилось, это камни летели в окна, падали на машины.

— Спали. Потом был сильный грохот. Начали падать камни: побили стекла в машинах, домах. Закричали сигнализации. Когда посмотрели на улицу, увидели, что бьет фонтан воды, — рассказал один из очевидцев.