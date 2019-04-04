На запрос наших корреспондентов о ситуации с застрявшими в Дубае шымкентцах пришел ответ от официального представителя авиакомпании «Flydubai».

«Рейсы «Flydubai» в Шымкент были отменены. Пассажиры, которые приобрели билеты на перелет между Дубай и Шымкентом, могут перебронировать рейсы на вылет из Алматы и Нур-Султана. Также пассажиры, которые предпочитают получить возврат средств, могут связаться со своим турагентом или позвонить в наш Контактный центр в Дубае по телефону (00971) 600 54 44 45. Мы приносим извинения пассажирам за любые возможные неудобства при планировании их поездки”, — ответили авиаперевозчики в официальном письме.

Напомним, что около 80 казахстанцев не смогли вылететь из Дубая в Шымкент. По неизвестным причинам их сняли с рейса. Большую часть казахстанцев уже отправили домой, еще несколько семей остаются в Дубае.

Кроме того, отмену вылета из Дубаи в Шымкент прокомментировал Комитет гражданской авиации. Рейс FZ 738/739 авиакомпании «Fly Dubai» от 2 апреля 2019 года по маршруту Дубаи – Шымкент – Дубаи, по информации авиакомпании «Fly Dubai», был отменен по причине отсутствия подтверждения слотов на летнюю навигацию 2019 года от Международного аэропорта г. Шымкент, которые были использованы в период предшествующей зимней навигации.