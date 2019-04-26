Полицейские Туркестанской области раскрыли факт растраты чужого имущества.

Назгул Мадуова, представитель одной из фирм, обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель грузовой автомашины, который должен был доставить пластиковые изделия в г. Атырау, скрылся вместе с товаром в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 1,5 миллионов тенге, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». На раскрытие преступления и розыск подозреваемого ориентировали личный состав Сайрамского РУП.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП задержали подозреваемого, жителя г. Алматы. Следствием установлено, что мужчина присвоил и растратил вверенное чужое имущество.

Полицейские обнаружили товар в г. Туркестан и после проведения необходимых процедур вернули законным владельцам. Представитель фирмы Н. Мадуова, в свою очередь, искренне поблагодарила стражей порядка за оперативность и профессионализм и пожелала им успехов в работе.