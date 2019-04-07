Заместитель акима Шымкента Данат Жумин приглашает горожан к диалогу

Очередной пост опубликовал заместитель акима Шымкента в Фейсбук, он попросил горожан ответить на два вопроса и при двух твердых «да», написать ему в личку, а потом и встретиться.

Опубликовано Данатом Жуминым Суббота, 6 апреля 2019 г.

Полиция, образование и здравоохранение.

В этих трёх сферах жители Шымкента чаще всего сталкиваются с коррупцией в своей повседневной жизни. К такому выводу мы пришли в результате интенсивного мозгового штурма этим утром.

В brainstorming приняли участие руководители Акимата,

Департамента полиции, территориальных департаментов Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Национального бюро по противодействию коррупции, а также региональной Палаты «Атамекен» и приглашённые эксперты.