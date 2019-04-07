Заместитель акима Шымкента Данат Жумин приглашает горожан к диалогу
Очередной пост опубликовал заместитель акима Шымкента в Фейсбук, он попросил горожан ответить на два вопроса и при двух твердых «да», написать ему в личку, а потом и встретиться.
Опубликовано Данатом Жуминым Суббота, 6 апреля 2019 г.
Полиция, образование и здравоохранение.
В этих трёх сферах жители Шымкента чаще всего сталкиваются с коррупцией в своей повседневной жизни. К такому выводу мы пришли в результате интенсивного мозгового штурма этим утром.
В brainstorming приняли участие руководители Акимата,
Департамента полиции, территориальных департаментов Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, Национального бюро по противодействию коррупции, а также региональной Палаты «Атамекен» и приглашённые эксперты.
В связи с этим у меня два вопроса к горожанам.
Первый. Согласны ли Вы с нашим выводом?
Второй. Готовы ли Вы лично принять участие в проектах по снижению коррупции в полиции, системах образования и здравоохранения города?
Буду благодарен Вашим комментариям.
P.S. Если Вы житель Шымкента и на оба вопроса Ваш ответ «да», тогда напишите свой контактный номер в личку. Хотели встретиться с Вами в следующую субботу.
P.S. В Шымкенте, я являюсь куратором проекта Shymkent Adaldyk Alany, а со-кураторами руководители департаментов АГДСиПК и Нацбюро. Поэтому наряду со своими непосредственным обязанностями в качества заместителя акима, также буду уделять отдельное внимание «чистке» нашего города от коррупции и её проявлений.
Опубликовано Данатом Жуминым Суббота, 6 апреля 2019 г.