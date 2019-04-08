Свое обращение он традиционно опубликовал в facebook.

Уважаемые заместители Акимов областей, городов Нұр-Сұлтан и Алматы!

Все мы, по поручению Первого Президента страны — Елбасы, в настоящее время работаем над реализацией общенационального проекта «Регионы, свободные от коррупции».

Одним из компонентов этого проекта является повышение открытости и доступности акиматов для населения, в том числе через переход государственных органов от кабинетной системы к формату “open space”.

Понятно, что сам по себе формат работы в «open space» вовсе не гарантирует автоматического снижения уровня коррупции или повышения эффективности сотрудников… Однако, переход к открытому формату даёт важный сигнал обществу. Он символизирует собой изменения в организационной культуре государственной службы, наше стремление и способность работать в соответствии с требованиями времени…

Понятно, что трудно в один миг переделать все помещения государственных административных зданий страны. Еще труднее ожидать, что это произойдёт само по себе, без нашего, руководителей, деятельного участия.

Сегодня в каждой образовательной программе ведущих бизнес-школ мира обязательным компонентом является «Управление изменениями». Руководителей обучают тому как менять организации к лучшему… При этом, важной частью любых организационных изменений является воля самих руководителей, их личная готовность и способность к изменениям…

Махатма Ганди говорил «Хочешь изменить мир — начни с себя». Если мы на самом деле хотим создать открытые акиматы, то нам следует начать с себя, прежде чем требовать этого от подчиненных…

Любое изменение требует усилий, выхода из зоны комфорта… Давайте выйдем из привычных кабинетов с приемными и комнатами отдыха и переберёмся в open space. Докажем, что мы на это способны. Уверен, что нашему примеру с готовностью последуют и руководители курируемых управлений, а также их подчиненные.

В пятницу председатель Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал госорганы активнее переходить на open space и даже предположил, что это может стать своего рода общенациональным challenge.

Если в каждом акимате, хотя бы один заместитель акима перейдёт на open space, то мы начнем большую трансформацию в государственном секторе в целом.

В акимате Шымкента мы на это пошли. Я и пять курируемых мною управлений перешли на новый формат работы. Уже вижу определённые позитивные изменения. Стало меньше бумаг и совещаний. Думаю, что к началу следующего года и другие мои коллеги по акимату Шымкента последуют этому примеру.

А кто из моих коллег, заместителей Акимов в других регионах страны готов подхватить эту эстафету?