Жители сельского округа Коксаек Толебийского района с размахом отметили Наурыз.

Жители четырех сел Коксаекского сельского округа собрались на Наурыз. Праздник прошел у подножия гор на природе. Песни сменялись плясками. Народ ликовал. Умудренные опытом бабушки знают, что Наурыз — Новый год — начало всех благих свершений.

Проводить Наурыз на природе стало традицией, установили алтыбакан, на котором дети с удовольствием покатались. А кто постарше за дастарханом неспешно вели разговор. Молодые келинки приготовили Наурыз коже.

Не обошлось и без соревнований по национальным видам спорта. Дети померились силами и сноровкой. Аксакалы выпросили земельный участок под спортивную площадку для молодежи.

«В Год молодежи мы решили поддержать наших детей. Эта земля была колхозной. Силами сельчан и спонсоров мы построим здесь спортивную площадку, вокруг все благоустроим. Будем с внуками заниматься спортом», — делится Бакытбек Торежаппаров, ветеран труда.

В этом году в сельском округе произойдут перемены.

В центре села Коксаек подрядная организация построит школу на 100 мест для учеников начальных классов. Объект планируют сдать в эксплуатацию к новому учебному году.

«В Коксаекском сельском округе в четырех селах проживает свыше 15 тысяч сельчан. Жители обеспечены питьевой водой и природным газом. Дороги ремонтируем. У нас в основном занимаются животноводством и земледелием. Пастбищ хватает», — рассказывает Айтжан Кабылбеков, аким сельского округа Коксаек Толебийского района

Шынар Оразова