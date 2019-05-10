9 мая — в День Победы в Шымкенте родились 64 ребенка.

Руководитель управления здравоохранения г.Шымкента Асхан Байдувалиев посетил родильный дом города Шымкент и поздравил матерей, родивших в праздничный день.

Одна из них-Молдир Бекмахан. Молодая мама подарила жизнь близнецам в День Победы. Родившимся в День Победы малышам, дали имена Алихан и Алижан.

Стоит отметить, что в праздничные дни в городе родились 31 девочка, 33 мальчика. Многие женщины, родившие в праздничный день, многодетные матери, имеющие звание «Алтын алқа » и «Күміс алқа», внесли большой вклад в демографию страны.