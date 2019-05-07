9.05.2019
Анонс 7 кандидатов примут участие в предвыборной гонке в Казахстане

7 кандидатов примут участие в предвыборной гонке в Казахстане

Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты, сообщили ЦИК.

Этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая, но всех кандидатов зарегистрировали до 6 мая.

Досрочно завершить этап регистрации кандидатов позволило сокращение сроков представления сведений о соответствии кандидата требованиям законодательства и выдачи подписных листов до двух дней, а также проверки подписных листов до пяти дней, пояснили в ЦИК.

Комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты Казахстана:

  • Касым-Жомарта Токаева (партия Nur Otan);
  • Садыбека Тугела (движение «Ұлы дала қырандары);
  • Амангельды Таспихова (Федерация профсоюзов Казахстана);
  • Данию Еспаеву (партия «Ақ жол);
  • Толеутая Рахимбекова (партия «Ауыл»);
  • Жамбыла Ахметбекова (Коммунистическая народная партия Казахстана);
  • Амиржана Косанова (движение «Ұлт тағдыры»).

 

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