7 кандидатов примут участие в предвыборной гонке в Казахстане

Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты, сообщили ЦИК.
Этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая, но всех кандидатов зарегистрировали до 6 мая.
Досрочно завершить этап регистрации кандидатов позволило сокращение сроков представления сведений о соответствии кандидата требованиям законодательства и выдачи подписных листов до двух дней, а также проверки подписных листов до пяти дней, пояснили в ЦИК.
Комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты Казахстана:
- Касым-Жомарта Токаева (партия Nur Otan);
- Садыбека Тугела (движение «Ұлы дала қырандары);
- Амангельды Таспихова (Федерация профсоюзов Казахстана);
- Данию Еспаеву (партия «Ақ жол);
- Толеутая Рахимбекова (партия «Ауыл»);
- Жамбыла Ахметбекова (Коммунистическая народная партия Казахстана);
- Амиржана Косанова (движение «Ұлт тағдыры»).