7 кандидатов примут участие в предвыборной гонке в Казахстане

Центральная избирательная комиссия досрочно завершила регистрацию кандидатов в президенты, сообщили ЦИК.

Этап регистрации кандидатов должен был продлиться до 18.00 11 мая, но всех кандидатов зарегистрировали до 6 мая.

Досрочно завершить этап регистрации кандидатов позволило сокращение сроков представления сведений о соответствии кандидата требованиям законодательства и выдачи подписных листов до двух дней, а также проверки подписных листов до пяти дней, пояснили в ЦИК.

Комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты Казахстана: