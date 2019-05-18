Радостной новостью поделился заместитель акима города Шымкента Данат Жумин.

Найдены потенциальные инвесторы, готовые вложить 60 млн долларов в грандиозный проект по строительству семейно-развлекательного парка, наподобие Disney Land

«60 млн. долларов… На такую сумму мы предварительно сумели с Рашид Аюпов подписать потенциальных инвесторов в стратегически важный для нас проект. Но теперь по порядку.

В прошлом году мы поделились планами о строительстве в Шымкенте большого семейно-развлекательного парка, наподобие Disney Land. Мы считаем, что открытие такого парка внесёт большой вклад в развитие туризма в Шымкенте. Но планы планами, а где взять денег? Партнёр на которого мы изначально рассчитывали оказался не способен потянуть необходимые средства… Аким города поставил задачу в срочном порядке обеспечить поиск инвестора. Искали… Результатов все не было»,- написал в соцсети Данат Жумин.



И рассказал то, как удалось добиться такого результата. А главное назвал того, кто готов к активному сотрудничеству с Шымкентом.