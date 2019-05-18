Радостной новостью поделился заместитель акима города Шымкента Данат Жумин.
Найдены потенциальные инвесторы, готовые вложить 60 млн долларов в грандиозный проект по строительству семейно-развлекательного парка, наподобие Disney Land
«60 млн. долларов… На такую сумму мы предварительно сумели с Рашид Аюпов подписать потенциальных инвесторов в стратегически важный для нас проект. Но теперь по порядку.
В прошлом году мы поделились планами о строительстве в Шымкенте большого семейно-развлекательного парка, наподобие Disney Land. Мы считаем, что открытие такого парка внесёт большой вклад в развитие туризма в Шымкенте. Но планы планами, а где взять денег? Партнёр на которого мы изначально рассчитывали оказался не способен потянуть необходимые средства… Аким города поставил задачу в срочном порядке обеспечить поиск инвестора. Искали… Результатов все не было»,- написал в соцсети Данат Жумин.
И рассказал то, как удалось добиться такого результата. А главное назвал того, кто готов к активному сотрудничеству с Шымкентом.
«Недавно я встретился с непальским миллиардером Бинод Чаудхари, который владеет большим конгломератом, состоящим из более 80 компаний, включая отели, продукты питания, электронику… Он проявил интерес.
В кратчайшие сроки мы организовали ряд встреч с финансовыми институтами, инвестиционными фондами, уполномоченными госорганами и сумели получить от всех готовность оказать поддержку проекту. Это продемонстрировало инвестору серьёзность наших намерений. В результате он решился инвестировать и сообщил об этом премьер-министру А.У. Мамину в ходе вчерашней с ним встречи. Сегодня, после ещё одной серии переговоров, он публично подтвердил своё намерение и мы подписали соответствующий документ.
Это трудный, но только самый первый реальный шаг. Для фактических вложений предстоит провести ещё очень большую работу… Верю, что справимся».