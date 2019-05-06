В Казахстане заключены и находятся на стадии подготовки около 1300 ГЧП-проектов на 3 трлн тенге.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина были рассмотрены вопросы развития государственно-частного партнерства.

Министр национальной экономики РК Р. Даленов доложил о влиянии государственно-частного партнерства на экономику страны, а также о принимаемых мерах по активизации государственно-частного партнерства.

По его словам, в последние годы увеличилось привлечение инвестиций через государственно-частное партнерство. Это внесло вклад в рост ВВП на уровне 0,2%.

На 1 мая т. г. общее число проектов составляет 1 285 на сумму 2,9 трлн тг. В том числе уже заключено 548 договоров на сумму 1,5 трлн тг. На стадии подготовки находятся 737 проектов на сумму 1,4 трлн тг. Наибольшее количество проектов приходится на сферы образования, здравоохранения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта.

На республиканском уровне имеются 25 проектов, в том числе заключено 9 договоров, 2 проекта на стадии конкурса и 14 — на стадии планирования.

Лидерами по количеству заключенных договоров являются Восточно-Казахстанская, Павлодарская области и г. Алматы.

Как отметил Р. Даленов, для активизации государственно-частного партнерства и в целях упрощения процедур законодательно предусмотрен новый инструмент — программное государственно-частное партнерство. Теперь процедуры государственно-частного партнерства можно предусмотреть в отраслевых государственных программах.

В рамках госпрограммы развития образования на 2016–2019 гг. реализуются проекты по строительству общежитий ВУЗов и колледжей.

Министр нацэкономики сообщил о создании «Фабрики готовых проектов», где в открытом доступе для потенциальных инвесторов будут размещены планируемые и реализуемые проекты в едином формате и в единой базе. Кроме того, происходит имплементация последних рекомендаций международных экспертов. Совместно с международным экспертным сообществом прорабатываются законодательные поправки по снижению валютных рисков, предоставлению международного арбитража для крупных проектов, расширению возможностей для консорциумов, упрощению процедур возмещения затрат частного партнера.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр, в свою очередь, доложил, что в курируемых МИИР РК отраслях в рамках механизма ГЧП на стадии реализации и проработки находятся 32 проекта, в том числе республиканских — 10, региональных — 22.

По проекту «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)» концессионер завершил мобилизацию и приступил к строительно-монтажным работам. В 2021 году будет открыт проезд.

По проекту «Создание инфраструктуры автомобильного пункта пропуска «Нұр жолы» на участке а/д «Алматы-Хоргос» (Западная Европа – Западный Китай) объект введен в эксплуатацию 22 июня 2018 года. Контрактные обязательства со стороны концессионера выполняются в полном объеме.

По проекту «Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог Туркестанской области» предусматривается строительство обходов Шымкента и Сарыагаша (150 км) и эксплуатация дорог общей протяженностью 265 км. В июне т. г. запланировано вынести проект на республиканскую бюджетную комиссию и объявить конкурс.

Реализация проекта «Открытая система взимания платы за проезд» позволит внедрить систему взимания платы за проезд на 11 тыс. км автодорог республиканского значения. В настоящее время разрабатывается техническое задание на проведение двухэтапного конкурса. С мая по ноябрь будут проведены конкурсные процедуры, в декабре т. г. планируется заключить договор.

Реализован проект «Строительство железнодорожной линии Шар – Усть-Каменогорск на концессионной основе», протяженностью 153 км. Период концессии определен до 2028 года с последующей передачей линии АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По проекту «Строительство железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 73,2 км» на сегодняшний день подведены итоги первого этапа конкурса. Квалификационный отбор прошли 2 казахстанско-китайских консорциума. В настоящее время ведется разработка конкурсной документации на проведение второго этапа конкурса по определению частного партнера. Подписание договора запланировано на ноябрь т. г. Проведение строительных работ предполагается в 2020–2022 годах.

По проекту «Строительство аэропорта г. Туркестан» в настоящее время ведется поиск потенциального инвестора для реализации проекта. Предварительно проявили интерес и представили предложения 3 компании.

Реализуется проект «Внедрение и адаптация информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок (e-Freight)». В марте т. г. система запущена в тестовом режиме во всех аэропортах Республики Казахстан с участием казахстанских авиакомпаний. В настоящее время планируется интеграция с информационными системами министерств финансов и сельского хозяйства.

В секторе ЖКХ в регионах на стадии реализации и проработки находятся 20 проектов.

Также Р. Скляр подчеркнул, в системах функционирования тепло-, водоснабжения, водоотведения доля государственного сектора составляет более 90%. Между тем, разрабатывается комплекс законодательных, финансовых и других необходимых мер для обеспечения инвестиционной привлекательности данного сектора.