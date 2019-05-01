Лоукостер FlyArystan начал выполнять полеты в города Казахстана

Сегодня в столичном аэропорту прошла торжественная презентация первого рейса бюджетной авиакомпании FlyArystan.

В мероприятии приняли участие председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, Президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер и представители средств массовой информации.

Свой первый рейс казахстанский лоукостер FlyArystan совершил из Алматы в Нур-Султан на комфортабельном 180-местном авиалайнере Airbus A320. Наряду с обеспечением высокого сервиса и доступных перелетов, для удобства пассажиров FlyArystan установил на борту новые кресла немецкого производства Recaro 3530 SLIM в кожаной обивке, с откидными тонкими спинками и широким шагом кресел от 70 см до 82 см.

«Как показывает международная практика на сегодняшний день, наиболее активно развиваются лоукостеры, с преимуществом низкого уровня затрат для авиапассажиров и по своим темпам роста опережают классические авиакомпании. В этих процессах Казахстан не должен оставаться в стороне, поэтому вновь созданный низкобюджетный перевозчик FlyArystan позволит увеличить мобильность населения за счет туристической и деловой активности», — отметил министр Роман Скляр.

Предлагая пассажирам доступные перелеты от 3999 тенге в одну сторону, FlyArystan планирует привлечь новый сегмент пассажиров, которые ранее не могли себе позволить авиапутешествия.

Президент авиакомпании «Эйр Астана» Питер Фостер: «Мы осознаем, что молодому поколению Казахстана нужна большая мобильность и доступность перелетов. FlyArystan, созданный по классической модели лоукостера, появился в нужное время и в нужный час. Мы ожидаем значительный рост пассажиропотока, как на внутренних, так и на международных направлениях. Со временем мы планируем начать полеты и из зарубежных аэропортов. Мы наблюдаем динамичный рост экономики регионов и надеемся стать частью этого развития».

FlyArystan открыл продажи билетов 29 марта 2019 года по направлениям Алматы-Тараз-Алматы, а также Алматы-Уральск-Алматы. Позднее стартовали продажи билетов из Алматы в Нур-Султан, Караганду, Павлодар и Шымкент. На сегодня открыты продажи авиабилетов в шесть городов республики.

На сегодняшний день продано порядка 45000 билетов, 85% которых составляют «безбагажные» тарифы. До конца года планируется охватить все регионы Казахстана. Первоначально рейсы будут выполняться на комфортабельных и современных 4 воздушных судах типа Аirbus 320 и в последующем планируется увеличение флота до 15 воздушных судов к 2022 году. Средний возраст самолетов FlyArystan составляет порядка 6 лет, а последующие лайнеры планируется заказать с завода-производителя. Штат сотрудников насчитывает 180 человек. Пилоты и часть старших бортпроводников набраны из команды «Эйр Астаны».

До конца года FlyArystan планирует перевести до 1 млн. пассажиров, что несомненно будет иметь положительный эффект на отрасль гражданской авиации в целом.

Также, в перспективе FlyArystan будет выполнять международные авиамаршруты в страны ближнего зарубежья (Грузия, Россия)