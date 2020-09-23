Решениями Правительств Республики Казахстан и Российской Федерации с 21 сентября 2020 года разрешено возобновление регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией.

Рейсы между РК и РФ на начальном этапе будут выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны авиакомпаниями «Эйр Астана» и «Аэрофлот» по маршруту Нур-Султан – Москва, сообщает Комитет гражданской авиации.

Авиакомпания «Эйр Астана» планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября 2020 года, «Аэрофлот» с 27 сентября 2020 года.

Стоит отметить, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

В соответствии с требованиями Главного государственного санитарного врача РК для пассажиров, прибывающих в РК из РФ пассажирскими авиарейсами установлены следующие ограничительные меры:

1. Термометрия;

2. Анкетирование;

3. При наличии справки с отрицательным ПЦР анализом на COVID-19 с получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения гос. границы РК – без ограничений, при отсутствии справки – обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или домашний карантин на 14 дней.