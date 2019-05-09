FlyArystan продали больше половины билетов по минимальной стоимости

FlyArystan подводит первые итоги операционной деятельности за первые 7 дней. Всего в минувшие дни авиакомпания перевезла более 10 тысячи пассажиров по четырем направлениям маршрутной сети – из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Караганду, Уральск и обратно. Количество выполненных рейсов первого казахстанского лоукостера в первую неделю составило 63, своевременность их выполнения достигла 82%, а коэффициент загрузки воздушных судов составил 94%.

Общее количество проданных билетов с 29 марта по сегодняшний день превысило 70 тысяч билетов.

«Менее чем за месяц нам удалось продать 100% билетов на первые рейсы и к моменту первых полетов, совершенных 1 мая из Алматы в Нур-Султан и Тараз свободных мест в продаже уже не было. В первую очередь, это коснулось рейсы праздничных и выходных дней. Так, билеты стоимостью до 10 тысяч составили больше половины от общего количества проданных билетов в период с 1 по 7 мая по всем направлениям. В то время как по направлениям из Алматы в Нур-Султан, Тараз и Караганду эта цифра превысила 2/3 всех проданных билетов», – отметила директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

По словам представителей авиакомпании, бывалые путешественники заранее планируют свои перелеты с FlyArystan, потому как на сайте открыта продажа билетов до 26 октября. А это значит, что дешевые места на самые «горячие дни» начали раскупаться уже сейчас. Авиакомпания рекомендует «ловить» выгодные цены на сайте flyarystan.com прямо сейчас.

Напоминаем, что с 30 мая авиаперевозчик начнет полеты по новым направлениям из южной столицы в Павлодар, минимальная стоимость билетов в который начинается от 6999 тенге и Шымкент, минимальная стоимость перелетов в который составляет от 4999 тенге в один конец.