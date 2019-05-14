Правила применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией.

С 1 января 2019 года налоговыми органами вероятность неисполнения или неполного исполнения налогового обязательства налогоплательщиком будет определятся системой управления рисками,на основании анализа данных налоговой отчетности, сведений, полученных от уполномоченных государственных органов, местных исполнительных органов, а также других документов и сведений о деятельности налогоплательщика.

На основании результатов такого анализа осуществляется категорирование налогоплательщиков к категориям низкой, средней или высокой степени риска и соответственно к ним дифференцированное применение мер налогового администрирования.

Порядок применения системы управления рисками утвержден Приказом Министра финансов Республики Казахстан №252 от 20.02.2018г..

Для оценки степени рисков используются следующие источники информации:

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом категорирования, в том числе посредством автоматизированных систем;

2) результаты проверок;

3) результаты иных форм контроля;

4) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями.

Категорирование налогоплательщика к той или иной степени риска будет производиться по 13-ти критериям:

1) «Налоговая нагрузка»;

2) «Среднемесячная заработная плата на одного работника»;

3) «Отражаемые в налоговой отчетности суммы расходов и доходов»;

4) «Сделки с налогоплательщиками, имеющими взаиморасчеты с лицами, снятыми с регистрационного учета по НДС, в том числе ликвидированными, бездействующими, банкротами»;

5) «Отражение в налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов»;

6) «Многократное внесение изменений и дополнений в ранее представленную налоговую отчетность»;

7) «Нарушения, выявленные по результатам камерального контроля»;

8) «Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом показателей, предоставляющих право применять специальные налоговые режимы»;

9) «Участие в налоговом мониторинге»;

10) «Применение налогоплательщиком контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных»;

11) «Выписка счетов-фактур в электронном виде»;

12) «Использование налогоплательщиком стандартного файла проверки»;

13) «Применение контрольного счета по НДС».

Так, информация к какой степени риска отнесен тот или иной налогоплательщик по результатам системы управления рисками будет определяться дважды в год и направляться с 1 января 2019 года в web-приложение «Кабинет налогоплательщика», а с 1 июля 2019 года данная информация будет доступна на официальном сайте КГД МФ РК.

Кроме того, вместе с информацией о степени риска в web-приложение «Кабинет налогоплательщика» будут поступать расчеты критериев, не являющихся конфиденциальной информацией, применяемых в системе управления рисками.

Налогоплательщики при необходимости смогут направлять посредством web-приложения «Кабинет налогоплательщика» в органы государственных доходов пояснения по указанным критериям (аналогично получения и отработки пояснений по извещениям о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля).

Полученные органами государственных доходов пояснения, при обоснованности подлежат учету при применении системы управления рисками, с направлением налогоплательщику изменённых сведений.

Департамент государственных доходов по г.Шымкент