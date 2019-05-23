Шымкент посетила делегация немецких бизнесменов во главе с Чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Казахстане Тило Клиннером.

Они провели переговоры с руководителями управлений городского акимата. Главный вопрос который обсуждался на встрече — инвестиции немецких бизнесменов в экономические проекты на территории города.

На переговоры с властями Шымкента приехала внушительная делегация представителей немецкого бизнеса. Свои предложения подготовили 19 компаний от производителей инструментов и строительных материалов до фирм занимающихся развитием IT-технологий. Как считают гости экономика Казахстана крепнет и поэтому отношения между нашими странами выгодны для обоих государств.

Тило Клиннер, Чрезвычайный и полномочный Посол ФРГ в Казахстане: «Город Шымкент и Туркестанская область имею большой потенциал и мы слышали, что вы достигли внушительного темпа роста. Казахстан в целом имеет не плохой рост, около 4,1% колеблется, бывает чуть выше, чуть ниже, но это очень динамичное развитие и я очень рад быть здесь с представителями немецких компаний».

Самое главное в бизнесе говорят немецкие делегаты, найти надёжных партнёров. Именно такими они считают предпринимателей Казахстана. А условия для развития бизнеса созданные городским акиматом, делают сотрудничество ещё продуктивнее.

Как отметили представители городского акимата всем этим условиям Шымкент полностью отвечает. В последние годы созданию благоприятных условий для иностранных инвесторов уделяется очень много внимания. Создаются новые индустриальные зоны со всей инфраструктурой необходимой для развития производства.

Помимо условий для реального производства в Шымкенте существуют хорошие перспективы и для развития туризма. Этой сфере народного хозяйства в городе так же уделяется большое внимание.

Как подытожили участники встречи сфер для вложения инвестиций сегодня в Шымкенте достаточно. И в ближайшее время в городе начнёт работать и немецкий бизнес.

Данияр Худайбергенов