Крупный град обрушился на Иссык-куль.

Стихия разыгралась не на шутку. Огромные градины срывают с ветвей деревьев листву и засыпают землю ровным ковром. Видео опубликовала в социальной сети facebook Елена Иванова.

А по прогнозам синоптиков, завтра, 4 апреля большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь через запад, восток и юго-восток республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где сохраняются дожди. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, пыльная буря.

В Кызылординской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидается ветер 15-20, днем 15-20, местами порывы 25 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Атырауской области ночью ожидается ветер 15-20, порывы 23, днем местами 15-20 м/с, местами пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, ночью местами ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях, днем в Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. Ночью и утром в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Шымкенте 4 апреля ясно, днем+ 24 градуса тепла, ночью до +10.