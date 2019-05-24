За весь период завершающегося учебного года в Шымкенте не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия на пешеходных переходах, расположенных у общеобразовательных школ, сообщает «Хабар 24».

К такому эффекту привело новое направление деятельности инспекторов Ювенальной полиции Местной полицейской службы. Меры по обеспечению безопасности школьников во время занятий внедрены Департаментом полиции города с 1 сентября прошлого года во всех 142 школах Шымкента.

К каждой из них закреплены участковые инспекторы полиции по делам несовершеннолетних, которые ежедневно во время пересменки школьников дежурят на пешеходном переходе.

Мерам профилактики несчастных случаев на дороге особо рады учителя и родители школьников. Для сравнения — в 2018 году в ДТП на дорогах пострадало 9 школьников.

Рамиля Искандерова, директор школы-гимназии № 45 г.Шымкента: — Такие мероприятия очень эффективны в целях безопасности наших детей, школьников. Каждый день школьный инспектор ИДН стоит на пешеходе, это приучает и пешеходов и самих водителей сохранять жизни наших детей. Наши родители выражают благодарность, они видят результат.

Дильфуза Махаммедова, жительница г.Шымкента: — Хочу высказать большую благодарность школе, что стоит полицейский и в холод, и в дождь, и в снег, что контролирует пешеходную часть. Детки должны находиться в безопасности, за это отвечает не только школа, но и мы, родители. Если мы будем охранять наших детей со всех сторон, то наши детки, дай Аллах, закончат и школу, и поступят в институты, и будут на хороших работах.