В Шымкенте от проливного дождя пострадал магазин бытовой техники.

Вчерашний проливной дождь превратил Шымкент в плавающий город.

От пролившейся на него воды пострадали не только дороги, жилые дома, но и кафе и магазина. На кадрах видео, распространенных в социальной сети видно, как стихия наносит вред одному из крупных торговых магазинов по продаже бытовой техники.

Сотрудники пытаются спасти товар, но масштаб бедствия такой, что ничего не помогает.

У многих пользователей в соцсети теперь возникает вопросы, кто будет восстанавливать причиненный ущерб, а главное, не попадет ли испорченный товар в руки покупателей?

Синоптики и сегодня прогнозируют в нашем городе дождь.