Что ни год, то потоп. Шымкент не справляется с осадками

Картина как затапливает улицы Шымкента весной, осенью, а иногда и зимой уже никого не удивляет. Местные жители безнадёжно выкладывают фотографии проблемных центральных улиц в сеть, но безрезультатно.

Стоит выпасть большому количеству осадков как необходимо доставать высокие резиновые сапожки. Чиновники кажется, тоже привыкли к тому, что в самом центре города улицу переходят практически вплавь. Мы решили вернуться далеко в прошлое, и узнать у старожила, всегда ли Шымкент был в душе Венецией.

Отметим, что ирригационную систему пытался привести в порядок и Габидулла Абдрахимов в 2017 году, но мы отмотаем наш «счетчик времени» на куда раньше.

Олег Холлей, живет в Шымкенте всю свою жизнь и говорит, что раньше не было масштабных проблем с потопами, были случаи единичные. На его памяти есть история с подтоплением, о которой он поведал нашему изданию.

«Один эпизод запомнился, что на площади Куйбышева там у нас протекает река Кошкар-ата, на этой реке возле ресторана Шымкент, он тогда был один единственный ресторан, возле него находился магазин «Живая рыба» и сетками ограждали начало магазина и конец, и были моменты, когда дожди проливные шли слишком долго, река выходила из берегов. Кошкар-ата затапливала и этот магазин, и вся рыба выплывала наверх, а мы с пацанами уходили вниз к Старому городу, и всю рыбу эту вылавливали. А чтобы город затапливало не помню», — говорит герой.

Олег Михайлович отмечает, что топило и Чапаевку, но только из-за того, что поднималась река Бадам.

«Возможно раньше не было таких проливных дождей. А сейчас и дороги перестраивают, делают их новее, и климат изменился. Сильных потопов на центральных улицах не помню. Сам жил на центральных улицах, и они были в советское время в идеальном состоянии. А сейчас потопы очень часто, я не специалист и думаю, что нужно комиссии создавать, чтобы выявляли в чем проблема», — отметил наш герой.

Проблема, с которой ежегодно сталкиваются жители города почему-то решается лишь созданием специальных дежурных бригад. К примеру, в ноябре вновь лились реки и ручьи по дорогам и тротуарам, и эти самые «дежурные бригады» выкачивали воду с территорий и очищали спецтехникой. И надо отдать должное, весьма оперативно.

«Дежурные бригады оперативно работают по четырем районам. По Абайскому району задействовано более 30 рабочих из 15 единиц техники, в Аль-Фарабийском районе работы по откачке дождевой воды координируют более 30 человек и 8 единиц техники, в Енбекшинском районе это 40 единиц техники и около 230 рабочих, в Каратауском районе задействовано 15 единиц техники, 4 мотопомпы и около 50 рабочих», — говорилось в сообщении для СМИ.

В 2020 году аким города Мурат Айтенов, говорил, что будут доработки, однако спустя 2 года мы вновь говорим о проблемах ирригационной системы.

«По ирригационной системе сейчас готовим ПСД, уже проводится аудит, только потом будет понятно, где нужно восстанавливать или заново строить. Сейчас я вам не могу ничего сказать», — ответил аким г. Шымкента Мурат Айтенов журналистам в 2020 году.

В пресс-службе департамента по ЧС отметили, что сотрудники в непогоду выезжают на вызовы очень часто. Когда было объявлено штормовое предупреждение о сильных осадках и ветре 26 октября 2022 года диспетчеры приняли десятки заявок.

«Ночью 26 октября на территории города прошел сильный дождь с порывами ветра 17 м/с. По данным Казгидромета, ночью выпало 21 мм осадков (а за день-25 мм), то есть половина месячной нормы (месячная норма осадков за октябрь-39 мм).

В единый дежурный диспетчерский центр ДЧС города Шымкент поступило 70 сообщений от жителей города по 12 адресам. На территории города работы по откачке воды, скопившейся в результате дождя, проводились в Абайском, Аль-Фарабийском и Каратауском районах. С 00.45 часов 26 октября проводились аварийно-спасательные работы, всего откачено 610 кубометров воды. По всем адресам подразделениями Департамента были проведены аварийно-спасательные работы», — рассказала специалист ДЧС Шымкента Зарипа Абдуллаева.

Тогда на месте происшествия были задействованы 40 человек личного состава Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, 12 единиц техники, 12 мотопомп.

Специалистам приходится работать днем и ночью, дабы ликвидировать последствия проливных дождей, и как мы видим достаточно успешно. Любые подтопленные участки быстро приводят в норму. Но речь идет о частном секторе и центральных улицах. В этот раз проливные дожди пробили крышу одной из многоэтажек города. Можно ли кардинально решить эту проблему, модернизировать арычную систему, так, чтобы раз и даже если не навсегда, то хотя бы надолго? Этот вопрос в пресс-службе акима комментировать отказались.

Алиса Бойко