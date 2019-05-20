В Шымкенте подвели итоги субботнего потопа

В минувшие выходные Шымкент превратился в настоящую Венецию.

Всего за какие-то 15 минут город оказался затоплен, в воде оказались 15 участков третьего миллионника страны. Ирригационные системы оказались попросту не готовы к такому разгулу стихии. Кто виноват и что делать? Разбирались журналисты.

15-минутный дождь и Шымкент поплыл … вместе с автомашинами. Горожане поделились видео, на которых видны последствия дождя и града. Ирригационная система города-миллионника потерпела фиаско: крышки канализационных люков «плясали» под наплывом воды.

Не выдержали стихии и крыши жилых домов, кафе и магазинов. Град и потоки воды пробили крышу одного из крупных торговых магазинов по продаже бытовой техники. На видео видно, как сотрудники пытаются спасти товар. У многих это видео вызвало вопрос — не попадут ли испорченные предметы в руки покупателей?

Ливень в помещении начался и в одном из кафе города. Обедать под дождем люди отказались и спешно покинули заведение.

Уже можно говорить о последствиях разгула стихии. Всего в Шымкенте было подтоплено порядка 15-ти участков. По словам коммунальщиков, в этот день в городе был задействован весь спецтранспорт: водовозы, машины для промывки подземных ирригационных систем. Правда и это не спасло Шымкент от потопа.

«Сильное подтопление было в районах проспекта Нур-Султан, тоннеля Колос, рынка Евразия и тд. При сильном выпадении осадков мы от этого не застрахованы. Сейчас проводятся все необходимые обследования и мероприятия возможные, будут вынесено техническое решение и проведены расчеты, сколько на это нужно будет выделить средств, чтобы исправить ситуацию», — рассказал Нурланов Бектурсынов, заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ г.Шымкента.

Специалисты утверждают — выход есть. В коммунальных службах города Пернебай Абубакиров проработал 20 лет. По его словам «плыть» Шымкент не должен, для стока дождевых вод раньше использовались скважины, которые на сегодняшний день закрыты.

«Самое главное скважины нужно восстановить. В мою бытность 28 скважин было в городе. Это в таких местах, как особенно район старой мечети, Жангильдина, где ЦОН Аль-Фарабийский, вверх по улице Гоголя. В скважинах подпочвенная вода с талой водой соединится и это поможет. А что касается Нурсата и АДЦ, то там канавы были, было куда уходить воде, а мы канавы закрыли. Нужно схему поднять и как восстановить эти каналы подумать», — говорит эксперт Пернебай Абубакиров.

Интересным фактом поделились сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Несмотря на разгул стихии, спасателям не поступило ни одного звонка.

«В тот день именно от жителей города не поступало ни одного звонка. Надо отметить, что за сутки на пульт поступает более тысячи звонков, а 18 мая жалобы от жителей о том, что ливневый дождь навредил им таких звонков не было», — удивляется Зарипа Турысбекова, главный специалист ДЧС г.Шымкента.

Сегодня в Шымкенте было солнечно. Правда, погода еще не установилась, и в ближайшие дни синоптики обещают небольшие дожди. Главное, чтобы не ливневые. Иначе вполне возможно, что мегаполис вновь превратится в город на воде.