Мошенники обирали жителей Туркестанской области, предлагая высокооплачиваемую работу

Обманутые признаются, распознать аферистов было практически невозможно. На вид мошенники внушали доверие.

В Шымкенте разыскивают мошенников, которые обманывали безработных, сообщает Zakon.kz.

Преступники обещали хорошую зарплату и должность в атырауской нефтяной компании. 24 жителя Туркестанской области поверили аферистам. Они прошли собеседование, обучение, оформили договор и заплатили 150 тысяч. Но когда люди добрались до места работы, поняли, что их обманули. Никакой компании по указанному адресу не оказалось.

Больше 20 мужчин поверили мошенникам. Объявление в интернете сулило работу в нефтяной компании и зарплату в 300 тысяч. Но сначала нужно было заплатить 150.

— Договор в руки дали, и мы поверили. Все хотели заработать. 150 тысяч тенге каждый отдал. Кто кредит взял, кто деньги под проценты занял. Некоторые последний скот продали. У всех семьи и дети, их кормить нужно, — рассказывает Медеу Арыстанбеков.

Обманутые признаются, распознать аферистов было практически невозможно. На вид мошенники внушали доверие. Каждую сделку подкрепляли договорами с печатями. И даже организовали курсы для будущих монтажников. Сразу после обучения все они получили направление на работу. О том, что их обманули, люди узнали лишь по приезду в Атырау.

Мужчины говорят, после случившегося не раз пытались связаться с теми, кто обещал им работу, но безрезультатно. Телефоны отключены, офис, в котором проходило обучение, пустует. Поняв, что самостоятельно разыскать аферистов им не удастся, обратились в полицию.

— По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время на основании заявлений потерпевших проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — говорит начальник следственного отдела УВД Абайского района Бакытжан Жаксылыков.

В полиции пояснили, личности мошенников уже установлены. Мужчина и женщина ранее попадали в поле зрения правоохранителей. Сейчас оперативники занимаются их поиском. Кроме того, выяснилось, что подобным образом аферисты обманули и жителей Кызылординской области. Там в полицию обратились 40 человек.