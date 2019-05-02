Вниманию жителей Шымкента!

О составе членов Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии, а также территориальных избирательных комиссий районов, их адресах, а также о границах избирательных участков можно узнать на официальном сайте акимата города shymkent.gov.kz.

С информацией о составе членов Шымкентской городской территориальной избирательной комиссии, а также членов территориальных избирательных комиссий, их адресах, границах избирательных участков (на каком избирательном участке вы состоите и где можете проголосовать) можно познакомиться на сайтах районных акиматов или позвонив по контактным телефонам.

Абайский район

1 Улица Казыбек би, 44 Телефон: 53-03-27. Сайт: www.Symabai.kz

Аль-Фарабийский район

2 Улица Тыныбаева, 49 Телефон: 54-96-54. Сайт: www.Alfarabi-sym.gov.kz/

Енбекшинский район

3 Улица Толстого, 119 Телефон: 53-23-43. Сайт: www.Enbekshiapparat.gov.kz

Каратауский район

4 Проспект Байдибек би, 60 Телефон: 77-46-06. Сайт: www.Karatau-akimat.kz