В аварии на трассе Алматы — Бишкек погибли девять человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

ДТП произошло утром 12 мая на 109-м километре трассы с участием автомашин Lada и Toyota Camry. Три человека из девяти погибших — женщины. Как отмечается, выживших в аварии не было. «Личность погибших установлена. Погибшие являются жителями Алматы, Шымкента, Туркестанской и Алматинской областей.

По предварительной версии, водитель Lada, не справившись с управлением автомашиной, выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с иномаркой.

Сейчас по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 345 УК РК», — сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области. В ведомстве дополнили, что расследование ДТП находится на особом контроле и взято в производство областным Департаментом полиции.