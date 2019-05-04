Однодневный заработок перечислили полицейские вдове героя, погибшего при задержании преступников в 1990 году.

В канун празднования дня Защитника Отечества сотрудники Арысского районного отдела полиции ДП Туркестанской области единогласно решили перечислить однодневный заработок и помочь вдове героически погибшего при задержании преступников в 1990 году капитана милиции Бибасары Отарбекова – Сапаркуль Отарбековой, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Напомним, в декабре 1990 года участковый инспектор Арысского РОВД капитан милиции Бибасар Отарбеков выехал отрабатывать дорогу, ведущую в сторону Шымкента. Как раз в то время в районе орудовала группа скотокрадов, которых никто не мог вычислить. Прибыв на место, капитан Отарбеков остановил машину, в которой ехали знакомые егеря. После взаимного приветствия Бибасар попросил открыть багажник и начал осмотр. В багажнике были аккуратно, ряд в ряд, установлены бидоны с медом, а за ними фляги. Хозяева уверяли, что во флягах тоже мед. Но милиционер заметил, что мужчины как-то странно ведут себя.

Бибасар продолжил осмотр , а когда открыл очередную из фляг, то увидел свежее мясо. Преступники испугавшись, начали предлагать участковому деньги и замять все. Но капитан оказался несговорчивым и бесстрашным. Отарбеков вступил в схватку с вооруженными скотокрадами, но силы оказались неравными.

В результате, преступники перерезали горло милиционеру и с целью скрыть преступление, сожгли его тело. В течение суток сотрудники Арысского РОВД разыскали и привлекли к уголовной ответственности всех четверых преступников.

Участковый инспектор капитан милиции Бибасар Отарбеков погиб в возрасте 37 лет. В одночасье овдовела его жена Сапаркуль и осиротели 5 его детей. В 1991 году за проявленный героизм и мужество капитан милиции Бибасар Отарбеков был посмертно награжден орденом «Красной звезды».

Память о погибшем коллеге до сих пор живет в сердцах полицейских Туркестанской области.