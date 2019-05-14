Сирену скорой помощи узнать легко. Звуки «неотложки» водителям слышны издалека, даже если она мчится на вызов по другой улице.

Честно говоря, меня, как, наверное, и многих других людей, этот сигнал настораживает. Хочется остановиться на месте, чтобы пропустить врачей, а в голове вырисовывается ужасающая картинка, как на другом конце города медиков с нетерпением ждет человек, которому плохо… А вот некоторые в упор не слышат звуков сирены «неотложки».

То ли нечаянно, то ли специально, водители, спешащие по своим делам, почему-то карету скорой помощи на дороге не пропускают. Это мы выяснили в ходе эксперимента, который провели в редакции. Несколько вечеров, вместо того, чтобы идти домой, мы отправлялись на станцию скорой медицинской помощи. После пересменки, которая проходит в шесть часов вечера, я колесила с «неотложкой» по городу. Признаться, это был мой первый опыт в жизни, когда я оказалась в машине «скорой»…

И вот, первый вызов принят. Получив все данные, бригада скорой помощи незамедлительно выезжает к пациенту. За рулем неотложки оказался водитель с многолетним стажем. Шокан Абдешов возит врачей по вызовам пациентов вот уже 16 лет. Каждый его выезд напоминает сдачу экзамена на курсах экстремального вождения. Машину с включенной сиреной пропускают не все. Более того, медикам, как оказалось, не просто отказываются уступать, но и подрезают, а порой – угрожают им.

«Чтобы поскорее доехать на вызов, нам иногда приходится нарушать правила дорожного движения, например, выезжать «на встречку». Есть разные водители: некоторые иногда ругаются, не понимают, что мы спешим. Было много ситуаций, когда мы очень спешили на вызов, а другие водители не пропускали нас. А ведь на другом конце города врачей ждут люди, которым требуется помощь», – рассказал Шокан.

Вообще на вопрос: уступаете ли вы дорогу скорой помощи, любой водитель ответит утвердительно. Ну, потому что в Правилах дорожного движения так написано. Но так ли это на самом деле, выяснилось на практике.

В вечерний час пик в Шымкенте не проехать. И пусть наши пробки не напоминают по своей длине алматинские, но все же они есть. Машины выстраиваются в длинный ряд на проспектах Кунаева, Тауке хана и Республики, а также на улицах Желтоксан, Байтурсынова, Иляева. Честно говоря, я думала, что следуя стереотипу о шымкентских лихачах, скорую с «мигалками» не пропустят, но – о чудо, даже в таком потоке транспорта нашлись вежливые водители, которые старались уступить дорогу машине скорой помощи.

Сергей Бунин – именно такой водитель. Он знает, каково это ждать скорую помощь. Мужчине не раз приходилось набирать заветные три цифры. Минуты ожидания тогда кажутся часами.

«Вообще есть такая поговорка: «Сегодня ты не пропустил скорую, завтра она опоздает к тебе». Я помню о том, что пропускать надо все машины, которые оборудованы специальными сигналами: пожарная, полиция, скорая. Был в моей жизни случай – матери вызывали бригаду скорой, она ехала около 30-ти минут. Мы, ее родные, в этот момент очень переживали. Слава Богу, врачи успели и то хорошо. Но я не берусь судить, почему так долго ехала машина, возможно были пробки», – поделился своими воспоминаниями Сергей.

Но находятся на дороге и автохамы, которые в упор не видят неотложку. На нашу удачу их разогнали полицейские, вовремя оказавшиеся на нашем пути.

Большое значение имеет и ширина дороги. На загруженной улице с трех и более полосным движением водителям даже съехать некуда. И спешащие на вызов водители скорой помощи иногда становятся участниками ДТП. Такие случаи встречаются не так часто, но все же статистику МВД по авариям пополняют. Один из последних случаев произошел в Алматы. Скорая везла в больницу роженицу. На перекрестке в неотложку со всей скоростью врезалась «Тойота». Беременная женщина получила серьезные травмы, потеряла много крови. Ребенка спасти не удалось. Последнее ДТП со скорой тоже произошло в южной столице. В машину медиков на полном ходу врезался «Мерседес». Пострадали водитель и фельдшер скорой помощи.

Пропускать неотложку с сиреной и проблесковыми маячками нужно! Но, как оказалось, делать это тоже нужно по правилам. Иначе можно и на штраф нарваться.

«Пропускать водители должны все машины, которые едут с включенными световыми и звуковыми сигналами. Это пожарные машины, полицейские и скорые. Потому что они спешат на вызов, и для того, чтобы добраться до пациента, пожара или места происшествия, они могут нарушать правила дорожного движения, выезжать на встречную полосу, проезжать на «красный», если их пропускают. В законе прописано, что водители должны пропускать спецмашины, только если они находятся в движении. То есть, если едет та же неотложка с включенными свето- звуковыми сигналами, то водитель должен прижаться вправо и пропустить ее. Если он этого не делает, то его могут оштрафовать. Размер штрафа в таком случае составит 10 МРП (25250 тенге на 2019 год – прим.ред). Но если водитель стоит на светофоре, например, в пробке, и не имеет возможности пропустить спецмашину, то это конечно другое дело. Он не может нарушать ПДД, иначе будет оштрафован согласно правилам», – поделился информацией Атархан Таксинбаев, инспектор патрульной полиции ДП города Шымкента.

То есть получается, что если водитель обычной, назовем ее «гражданской» машины, нарушит правила дорожного движения, даже из благих побуждений, чтобы пропустить спешащий на вызов спецавтотранспорт, то он останется виноватым. Так что в этом деле нужно думать головой и не переусердствовать в своем желании помочь. Оштрафовать нарушителя могут как сотрудники департамента полиции, так и всевидящие «глаза» города: камеры для фиксации нарушений на дорогах и те же «Сергеки». Причем, как бы парадоксально это не прозвучало, зоркие камеры берут в оборот не только обычных нарушителей, но и тех же самых сотрудников полиции, пожарной и скорой помощи. То есть, спешащую на вызов и нарушающую ПДД спецмашину могут «заснять» и прислать владельцу авто штраф. Да что там могут, они это так и делают. Ведь, как оказалось, «Сергекам» и другим камерам глубоко все равно на звуковые и светосигналы. Они фиксируют скорость и номер машины. Опознавательные знаки в базу не вбиты, а человеческий фактор отсутствует напрочь.

«И в нашей практике такое есть. Нарушил ПДД, спеша на вызов, штраф выпишется на департамент полиции. И кто водитель – выяснится по путевому листу, и его будут привлекать к ответственности. Я должен соблюдать правила, – рассказал Атархан Таксинбаев, инспектор патрульной полиции ДП города Шымкента. – Можно, конечно, доказать, что ты не виноват, но это такая долгая история. Что в нашей службе, что на скорой, в таких случаях идут проверки. К примеру, я знаю, что нарушил ПДД из-за того, что ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и сиреной. И начинается разбирательство: куда я ехал, где был. Если все это доказывается, то с департамента этот наложенный штраф снимается. Доказывается это тяжело, потому что штрафы, как вам известно, приходят через два-три месяца, уже время прошло. У нас каждый день отчеты, рапорты, конечно, пишутся, но они не сохраняются так долго. Поэтому во избежание подобной бумажной волокиты лучше притормозить.

Вот и получается, что водителям скорой помощи тоже приходится выбирать: нарушать ПДД или, не замечая камер, с вероятностью заплатить штраф из своего кошелька, спешить к тяжелому пациенту, или же везти его в больницу к врачам. Ведь притормозить зачастую означает потерять драгоценное время, которое кому-то может стоить жизни.

Врачи и водители скорой помощи не волшебники, но каждый день творят маленькие и большие чудеса, принимают сложные решения и идут на риск. Нам же остается самая малость – уступить дорогу, когда неотложка спешит на вызов. Возможно, к кому-то из наших близких.

Анастасия Новикова