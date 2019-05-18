В Туркестанской области в этом году 24061 выпускников заканчивают 11 класс.

«В Туркестанской области в этом году 24061 выпускников заканчивают 11 класс. Министерством образования и науки РК предложено провести выпускные вечера 12 июня в стенах школы». Об этом сегодня в ходе прошедшего брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного управления образования Ардак Садыкова.

В соответствии с правилами проведения Единого национального тестирования, утвержденными Министерством образования и науки РК, Единое национальное тестирование пройдет в период с 20 июня по 5 июля 2019 года, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Начиная с этого года, ЕНТ проводится 4 раза в год: январе, марте (платно), июне (бесплатно) и августе (платно). Участие в январском, мартовском и августовском ЕНТ предоставляет абитуриенту право поступать с сертификатом в вузы только на платное отделение, и само участие является платным. Если же абитуриент желает получить государственный грант, то ему обязательно сдавать июньское ЕНТ, и только по его итогам он может участвовать в конкурсе на грант, а при условии получения высокого балла обучаться за счет бюджета.

В целом в правилах сдачи ЕНТ изменений нет. Прием документов на ЕНТ закончился 10 мая.

«В Туркестанской области 15 пунктов проведения ЕНТ. Одно на базе высшего учебного заведения, 2 — на базе колледжей,12 — на базе средних школ. В январе 2019 года впервые на платной основе тестирование сдали 5206 выпускников, по результатам тестирования средний балл по области составил 58,3. В марте заявление на платное тестирование подали 14375 выпускников, 14 208 приняли участие в тестировании. Средний балл составил 79,5», — сказал А.Садыкова.

Выпускникам 11-х классов предоставляется возможность бесплатно подготовиться к ЕНТ в системе «Іtest» на электронной платформе «BILIMLEND», внедренной в школах, и на сайте Национального центра тестирования на платной основе сдавать пробные тесты.

В области проведена онлайн-профессиональная диагностика выпускников посредством автоматизированной системы профессиональной диагностики личности «KASIP TEST» международного образовательного центра «EDTECH-KZ». В профессиональной диагностике приняли участие 21542 учащихся 11 классов.