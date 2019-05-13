11 мая в 17:00, в субботу, в лифте одного из многоэтажных домов по проспекту Тауке хана произошло жестокое убийство женщины, которая проживала на пятом этаже высотки.

Женщина возвращалась домой, держа в руках сумку, где, возможно, были золотые изделия и большая сумма денег. Убийца зашёл вместе с жертвой в лифт. Хотел забрать сумку, но, похоже, женщина оказала сопротивление, в итоге нападавший нанёс жертве несколько ножевых ранений, одно из которых оказалось смертельным.

После чего убийца забрал сумку, сел в такси и скрылся с места происшествия. Как уже установлено, по дороге домой преступник трижды менял такси, чтобы запутать следы.

Взяв из сумки наличность, преступник поторопился избавиться от улики и выбросил ее в мусорный бак в районе СМУ-4, где и попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Помог вычислить преступника сотовый телефон, который он в спешке не нашел в сумке жертвы, по сигналу оператора сотовой связи было установлено месторасположение мобильного. Полиция прибыла к мусорным бакам и изъяла видео с камер. По ним и вычислили таксиста, а позже и того, кто совершил это жестокое убийство.

Подозреваемый в убийстве по горячим следам был задержан. Установлено, что ему 48 лет, ранее судим.