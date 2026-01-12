В Шымкенте жестоко убили молодую девушку

11 января в Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, передает OTYRAR.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Личность подозреваемого установлена. По предварительным данным, он ранее был знаком с потерпевшей.

«В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан в интересах следствия разглашению не подлежит»,- прокомментировали в ДП Шымкента.

Полиция призывает граждан воздерживаться от распространения неподтверждённой информации и доверять только официальным источникам.