Постановка «Белое облако Чингисхана отмечает 15-летие

65-й раз коллектив русского драматического театра представит зрителям спектакль «Белое облако Чингисхана» по произведениям Чингиза Айтматова в постановке заслуженного деятеля искусств России Султана Абдиева.

Этот спектакль русского драматического театра уже 15 лет демонстрируется зрителям не только в Казахстане, но и за рубежом и завоевал ни один приз на международных фестивалях.

«Белое облако Чингисхана» — философская притча, повествующая о вечных истинах. Это история о человеческом в человеке, о высшем его предназначении, о трудности земного пути. Главную роль в спектакле как и во всех предыдущих постановках сыграет художественный руководитель Русского драматического театра Игорь Вербицкий.

Игорь Вербицкий, художественный руководитель русского областного драматического театра: » Мне очень лестно, что на эту роль великого полководца Султан Абдиев выбрал меня. Эта роль мне очень нравится».

Спектакль пройдёт 4-го мая дважды, в 14-00 состоится благотворительный показ, когда вход будет бесплатный для ветеранов войны, пенсионеров и малообеспеченных семей и в 19-00 для всех жителей и гостей города.