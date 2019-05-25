В селе Аксуабат Сайрамском районе раскрыли по горячим следам разбойное вооруженное нападение. Как пояснили в департаменте полиции Туркестанской области, пятеро неизвестных, поздно ночью 21 мая проникли в дом местного предпринимателя с целью ограбления.

Проникнув в дом, грабители ворвались в комнату, где спали дети хозяев. Связав детей, грабители попытались ограбить дом. Завершить преступный замысел до конца им не удалось, сопротивление грабителям оказал хозяин дома и его сыновья. Однако преступникам удалось сбежать.

«Грабителей было пятеро. Проникли они через окно. Надев маски, они проникли в дом поздно ночью. Четверо из них ранее судимые по статье 192 УК РК. Хозяин дома, куда они проникли, продавец автозапчастей в Шымкенте. Грабители были вооружены, при себе у них было охотничье ружье «Сайга-410″, два газовых револьвера и обрез охотничьего ружья», — рассказал Начальник Департамента полиции Туркестанской области.

Полицейским задержать подозреваемых удалось уже через несколько дней. Двоих задержали в сауне, одного на улице, двоих у себя дома.

«Один из них был водителем, он стоял на улице, а остальные четверо зашли домой. Задержанными вменили статью «Разбойное нападение». Все задержанные уже дали признательные показания, сейчас уже ведется следствие», — подвел итог задержания Начальник Департамента полиции Туркестанской области.

Шуддин Саидов