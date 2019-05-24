Прогноз на 25-27 мая 2019 года

Последняя неделя мая и весны, но погода по-прежнему неустойчивая с частыми осадками, грозами и шквалистым ветром.

И если на юге республики днем воздух будет прогреваться до плюс 28…33°С, то в северных и восточных областях сохранятся ночные заморозки до 3°С. И связано это будет с тем, что на северные районы Казахстана продолжится поступление влажных и холодных воздушных масс с севера Европейской части России и Урала, а на южные регионы смещается уже тёплый воздух со Средней Азии.