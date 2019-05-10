Прогноз погоды на 10 мая

Большая часть Казахстана находится под влиянием антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на юго-западе, северо-западе, севере республики будут проходить атмосферные фронтальные разделы, где местами ожидаются дожди, с грозами. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге — пыльная буря, на северо-востоке — возможен град, передает РГП «Казгидромет».

В Туркестанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области — туман, в Павлодарской — возможен град.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, утром и днем — гроза.

В Жамбылской, днем Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается туман. Днем в Атырауской области ожидается сильная жара.

В Шымкенте днем +31, ночью +16.