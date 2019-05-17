Прогноз погоды на 18-20 мая 2019 года

По многолетним климатическим данным в период 17-20 мая очень часто наблюдается вторжение холодных и влажных воздушных масс на Казахстан с районов Северного Урала. Вот и в предстоящие выходные дни с холодными атмосферными фронтами, перемещающие с Урала, ожидаются дожди и очередное понижение в большинстве областей республики, передает РГП «Казгидромет».

На юге в субботу, на юго-востоке в воскресенье, на севере и в центре в понедельник местами возможны сильные дожди.

А на запад республики медленно смещается антициклон с Европейской части России, поэтому здесь ожидается прекращение осадков, но северные тропосферные потоки вызовут понижение температуры воздуха.

В Шымкенте в субботу, 18 мая, ожидается гроза. Температура воздуха +25 днем, +14 ночью.