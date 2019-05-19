С прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дождь, лишь на западе, юго-запде сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, шквал, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря.

В Шымкенте днём облачно, ночью дождь, гроза. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Алматинской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя ветер 23-28 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается гроза, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер ночью местами, днем 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается гроза, шквал, возможен град, местами усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами гроза, возможен град.

В Карагандинской, Жамбылской областях местами гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области местами возможен град.

В Кызылординской области днем местами – гроза, шквал, пыльная буря, ветер 15-20, порывы 23 м/с.

В Туркестанской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области местами гроза.

В Кызылординской, местами Туркестанской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.