Прогноз погоды на 4-6 мая: резкое повышение температуры

Сместившийся на Казахстан антициклон вызвал не только прекращение осадков, но и похолодание в большинстве областей республики.

В предстоящие трое суток в северных, центральных, восточных и южных областях, под влиянием антициклона, удержится погода без осадков, и ожидается резкое повышение температуры воздуха, дневная температура уже 6 мая повысится местами до плюс 23-28°С, на юге и в центре до плюс 27-32°С.

На юго-востоке в ближайшие сутки ещё сохранится влияние холодного атмосферного фронта, поэтому местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер. С прекращением же осадков и здесь воздух начнёт по-весеннему быстро прогреваться.

А в западных областях с перемещением атмосферных фронтов с центральных районов Европейской части России на весь прогнозируемый период ожидаются дожди с грозами, при грозах шквалистое усиление ветра.