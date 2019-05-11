Сегодня Валентина Куприяновна Куликова сегодня отмечает день рождения.

Сказать, что она идейный вдохновитель, автор и реализатор, такой махины, как ТК «Отырар» это ничего не сказать. Она его ядро, суть, вечный двигатель. Более четверти века, как появилось оно — первое частное телевидение в Шымкенте. Сменили несколько названий, но в итоге стало «Отыраром».

Буквально по крупицам, Валентина Куприяновна собирала и формировала сильнейший состав журналистов. Приходили многие, не все оставались, так как работать с требовательным начальником, который не просто любит свою работу, а ею живет, достаточно сложно. Но а те, кто все же остался, навсегда вписали свои фамилии в список тех, кто вырос на «Отыраре». Многие сегодня продолжают представляют республиканские и даже иностранные СМИ. Но никто из них никогда не забывает о том, откуда он профессиональным родом.

Валентина Куприяновна всегда была и остается тем человеком, для которого ТК «Отырар» был не просто местом работы, это было ее дитя. Капризное, с характером, требующее всепоглощающего внимания. Она любила его и потому требовала, наверное, такой же самоотверженной любви и от своего коллектива. Она, как истинная мать, прощала ему, а точнее его журналистам, ошибки и промахи, журила и наказывала, но уж если кто-то заслуживал похвал, то они всегда были.

Когда строилось новое здание, в которое «Отырар» переехал в 2007 году, она и в это такое пустое, неживое помещение сумела вдохнуть творческий дух и посыл самоотверженной работы во имя РАБОТЫ. Валентина Куприяновна, как человек, как руководитель многое прощала своим сотрудникам, но чего она простить не могла — это пренебрежительного отношения к ее ребенку — «Отырару».

Сегодня Валентина Куприяновна работает в другой сфере, но отдается делу с такой же стопроцентной самоотдачей.

Все мы, кто работал, сейчас работает на «»Отыраре» поздравляем Валентину Куприяновну с днем рождения. Желаем ей творческого полета, здоровья, реализации намеченных планов.

Нынешние отыраровцы стараются сделать так, чтобы высоко нести знамя, на котором написано гордое слово «Отырар».