В 2018 году, по официальным данным, в Шымкенте побывало порядка 178 тысяч туристов (здесь мы считаем только тех, кто размещался в гостиницах города). Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Очень большой рост.

Эти данные опубликовал на своей странице в социальной сети заместитель акима Шымкента Данат Жумин.

«При этом, порядка 12% наших гостей (почти каждый 8-й турист) приехали из-за рубежа. В среднем, посетитель Шымкента проводит у нас 1,5 суток и тратит на проживание около 18,5 тысяч тенге. Данных о том, сколько денег оставляют туристы в наших магазинах, кафе и ресторанах, развлекательных и СПА-центрах и прочих объектах сервиса нам пока недоступны.

В ближайшие 5 лет мы ставим перед собой задачу довести количество туристов до 1 млн. человек в год, а это в 5,5 раз больше, чем сейчас. При этом, мы хотим увеличить среднюю продолжительность пребывания посетителя в городе до 2,5 суток, а обьем его совокупных трат прогнозируем на уровне не менее $200. Таким образом, экономика города получит дополнительно порядка 200 млн. долларов. Но главное для нас даже не деньги. В Шымкенте почти треть населения это самозанятые. Обеспечение занятости населения является одной из наиболее важных задач. Увеличение объёма туристов создаст в городе сотни новых рабочих мест, особенно для молодёжи, позволит повысить доходы бизнеса и горожан.

Но как этого добиться? Как сделать Шымкент привлекательным для туристов? Что мы можем предложить гостям города?

У нас нет Колизея как в Риме, мавзолея как в Туркестане или Эйфелевой башни как в Париже… Мы не можем похвастать архитектурой, музеями и театрами как Прага, Лондон или Санкт-Петербург…

Тем не менее, в Шымкенте имеется хорошая база. Наш город привлекает своей тёплой солнечной погодой, вкусным шашлыком и пловом, «южным» гостеприимством… В окрестностях города есть множество интересных и красивых мест.

Но достаточно ли этого, чтобы ежегодно привлекать миллион туристов?

Сейчас мы ведём работы по реконструкции Цитадели, расположенной на территории древнего городища, которому, по мнению ученых, более 2000 лет. Мы также планируем построить большой семейно-развлекательный парк с аттракционами… Это внесёт свой вклад в повышение туристической привлекательности города. Есть ещё одна мысль, реализовав которую мы могли привлечь миллионы… Но тут все непросто.

Что ещё?

Опыт других стран показывает, что большую роль в развитии туризма играют события. Когда в городе постоянно проходит много интересных, красочных мероприятий, тогда люди хотят туда ехать…

На «Наурыз» мы провели фестиваль воздушных шаров, в конце апреля фестиваль тюльпана… И уже видим эффект. Заполняются гостиницы, кафе…

Мы планируем организовывать в Шымкенте концерты мировых «звёзд», проводить захватывающие спортивные, музыкальные, цирковые и театральные шоу, которые захотят посетить не только жители Шымкента, но и Нур-Султана, Алматы, Ташкента, Бишкека, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска и Омска… Для этого нам необходима современная инфраструктура. Нам нужны большие концертные и спортивные площадки. Это потребует вложений. Надо реконструировать стадион, вокзал. построить конгресс-центр, аэропорт… Как следует инвестировать в маркетинг.

Шымкент по итогам прошлого года показал 12% роста экономики. Потенциал у нас просто огромный. Но в город надо вкладывать, в него надо инвестировать. Всем нам… государству, бизнесу, каждому горожанину… Тогда он зацветёт и вернёт все сторицей»…